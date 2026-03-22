Les habitants de La Havane se retrouvent plongés dans l'obscurité alors que Cuba subit sa deuxième panne de courant nationale en moins d'une semaine, sur fond d'un réseau électrique fragilisé par un embargo pétrolier américain.
Cuba: La Havane plongée dans l'obscurité après une deuxième panne de courant nationale
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