"On n'est pas, à la date d'aujourd'hui, en train de parler de décrue. On a des crues qui sont en cours et qui se propagent", déclare la directrice du service Vigicrues Lucie Chadourne-Facon. Dans le détail, 78 départements sont en vigilance aux crues sur le territoire national, dont 3 en rouge et 14 en vigilance orange, selon le dernier bulletin Vigicrues. IMAGES
Crues record: "78 départements en vigilance aux crues, dont 3 en rouge" (Vigicrues)
