Le ministre de la Transition écologique Mathieu Lefèvre constate, embarqué sur un canot, l'étendue des dégâts à Saintes, en Charente-Maritime, où la crue de la Charente a provoqué près d'une centaine d'évacuations et pourrait atteindre 6,4 mètres, selon le maire de la commune. IMAGES
Crues: le ministre Mathieu Lefèvre visite les sinistrés à Saintes
