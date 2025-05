Croissance, déficit : les prévisions du gouvernement à côté de la plaque ?

information fournie par Ecorama • 20/05/2025 à 14:00

Bruxelles ne semble pas prendre au sérieux le redressement économique rapide que la France a annoncé. Dans ses dernières prévisions économiques, la Commission Européenne table sur une prévision de croissance plus basse et un déficit de la France plus élevé que prévu cette année. Le gouvernement français est-il vraiment trop optimiste ? Les explications de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 20 mai 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com