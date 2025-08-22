Le défenseur international Jules Koundé a prolongé son contrat avec le Barça et pourrait devenir le Français ayant joué le plus de matches avec les Blaugrana.
Football : Jules Koundé prolonge au FC Barcelone jusqu'en 2030
