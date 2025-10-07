Nommer un nouveau Premier ministre au risque de le voir immédiatement tomber, dissoudre l'Assemblée nationale pour la deuxième fois, voire tout simplement quitter l'Elysée: suspendu aux "ultimes négociations" menées par Sébastien Lecornu d'ici mercredi, Emmanuel Macron n'a plus que des options risquées à sa disposition.
Crise politique en France: que peut-il se passer maintenant ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro