Covid: d'où viennent ces 220 milliards de déficit cette année ?

Ecorama • 31/05/2021 à 14:00

Olivier Dussopt, ministre en charge des comptes publics, vient d'annoncer un dérapage plus sévère que prévu de nos comptes publics cette année à 220 milliards, soit 47 milliards de plus que prévu. Un record depuis 1945. Comment expliquer la flambée de la facture ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 31 mai 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com