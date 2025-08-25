Images des feux qui ravageaient encore samedi le nord-ouest de l'Espagne et qui ont détruit en deux semaines plus de 350.000 hectares de végétation, selon les autorités espagnoles qui entrevoient toutefois la fin prochaine de ces gigantesques incendies.
Images aériennes de nuages de fumée s'élevant des montagnes espagnoles
