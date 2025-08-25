L’Espagne recycle 15% de ses eaux usées, contre moins de 1% en France. La région de Murcie est pionnière avec 98% des eaux usées réutilisées, principalement par les agriculteurs - ce qui représente une grande aide pendant les périodes de sécheresse. Le recyclage des eaux usées, est-il la solution face aux défis posés par la sécheresse et la gestion durable de l'eau ?... Reportage dans la région de Murcie avec Maude Petit-Jové et Léa Le Denmat.
L'Espagne, championne du recyclage des eaux usées
