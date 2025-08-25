 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza: cinq journalistes tués dans des frappes israéliennes sur un hôpital
information fournie par AFP 25/08/2025 à 14:10

Un membre de la Défense civile de Gaza pris en charge après avoir été blessé par une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, le 25 août 2025 ( AFP / - )

Un membre de la Défense civile de Gaza pris en charge après avoir été blessé par une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, le 25 août 2025 ( AFP / - )

Cinq journalistes, dont certains collaboraient avec Al Jazeera, Reuters et AP, ont été tués lundi matin dans des frappes israéliennes sur un hôpital du sud de la bande de Gaza ayant fait au total 20 morts, a annoncé la Défense civile du territoire palestinien.

La chaîne qatarie Al Jazeera, les agences de presse canado-britannique Reuters et américaine Associated Press ont chacune déploré la mort d'un collaborateur, exprimant choc et tristesse.

L'armée israélienne a reconnu avoir mené "une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser", et annoncé une "enquête". Regrettant "tout dommage causé à des personnes non impliquées", elle a affirmé qu'elle "ne ciblait pas les journalistes en tant que tels".

Le porte-parole de l'organisation de premiers secours, Mahmoud Bassal, a révisé à la hausse un premier bilan, annonçant 20 morts dont "cinq journalistes" - contre quatre recensés précédemment - "et un membre de la Défense civile".

Selon lui l'hôpital Nasser de Khan Younès a été frappé à deux reprises par l'armée israélienne, d'abord par un drone explosif, puis par un bombardement aérien alors que les blessés étaient évacués.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations de la Défense civile ou de l'armée israélienne.

Al Jazeera a annoncé la mort sur place d'un de ses photojournalistes et reporter d'images, Mohammad Salama, deux semaines après qu'elle a perdu quatre journalistes et deux pigistes, dans une frappe ciblée de l'armée israélienne qui accusait l'un d'entre eux d'être un membre actif de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas. Elle avait rejeté cette allégation.

Des Palestiniens tentent de secourir des victimes de frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 août 2025 ( AFP / - )

Des Palestiniens tentent de secourir des victimes de frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 août 2025 ( AFP / - )

- Près de 200 journalistes tués -

"Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Hossam al-Masri, collaborateur de Reuters, et les blessures infligées à un autre de nos collaborateurs, Hatem Khaled, lors des frappes israéliennes contre l'hôpital Nasser", a déclaré un porte-parole de l'agence de presse canado-britannique dans un communiqué.

Associated Press (AP) s'est elle dite "choquée et attristée" du décès de Mariam Dagga, 33 ans, journaliste photo indépendante qui collaborait avec l'agence depuis le début de la guerre. Cette pigiste n'était pas en mission pour l'agence au moment des faits, a-t-elle précisé.

Le syndicat des journalistes palestiniens a identifié les deux autres victimes comme Moaz Abou Taha et Ahmad Abou Aziz.

Selon un journaliste de l'AFP à Gaza, ce dernier travaillait pour des médias palestiniens et internationaux.

Des tentes de Gazaouis déplacés à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, d'où s'élève de la fumée après un bombardement israélien, le 25 août 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )

Des tentes de Gazaouis déplacés à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, d'où s'élève de la fumée après un bombardement israélien, le 25 août 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )

Avant l'annonce de ces morts, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et Reporters sans frontières (RSF) recensaient près de 200 journalistes tués depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

M. Bassal a également mentionné la mort d'un soignant parmi les victimes de ces frappes.

Plusieurs personnes blessées, certaines couvertes de sang, ont été prises en charge à l'hôpital, a constaté un photographe de l'AFP sur place.

L'hôpital Nasser est l'un des derniers établissements de santé encore partiellement fonctionnels dans la bande de Gaza. Ce complexe hospitalier a été ciblé à plusieurs reprises par Israël depuis le début de la guerre.

Des Palestiniens transportent une infirmière blessée par des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 août 2025 ( AFP / - )

Des Palestiniens transportent une infirmière blessée par des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 août 2025 ( AFP / - )

La Défense civile recensait au total 28 morts en début d'après-midi dans des tirs ou frappes de l'armée israélienne lundi sur l'ensemble du petit territoire côtier palestinien, ravagé par près de deux ans de guerre, qui ont fait des dizaines de milliers de morts et ont provoqué un désastre humanitaire.

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 14:14

    toute critique d'israël est de l'antisémitisme

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )
    Allemagne: le moral des entrepreneurs tient bon malgré les droits de douane
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.08.2025 14:12 

    Le moral des patrons allemands a poursuivi son ascension en août, pour le huitième mois consécutif, porté par des attentes plus optimistes en dépit de l'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis. La composante principale du baromètre Ifo, qui mesure ... Lire la suite

  • Un Gripen JAS 39 à Leeuwarden, aux Pays-Bas, le 8 avril 2025. ( AFP / JOHN THYS )
    La Thaïlande achète quatre avions de chasse suédois Gripen (Saab)
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.08.2025 14:02 

    La Thaïlande va acheter quatre avions de chasse Gripen au groupe suédois Saab pour un montant de 5,3 milliards de couronnes (480 millions d'euros), a annoncé lundi le constructeur dans un communiqué. L'armée de l'air thaïe avait fait part en juin de sa volonté ... Lire la suite

  • Un soldat ukrainien fait une démonstration de robot piloté à distance permettant d'évacuer des soldats blessés du front, dans l'est de l'Ukraine, le 11 août 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    Sous un ciel parsemé de drones, des robots pour aider les médecins militaires ukrainiens
    information fournie par AFP 25.08.2025 13:53 

    A l'aide d'un robot piloté à distance, un militaire ukrainien récupère l'un de ses camarades blessés pour le transporter vers un lieu sûr, loin du front. Soudain, le pire se produit sur son écran. Ce jeune homme de 27 ans répondant au nom de guerre "Magicien", ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.08.2025 13:48 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Intel, PDD Holdings, Crescent Energy, Vital Energy, Royalty Pharma, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank