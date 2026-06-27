Pour la première fois depuis 1998, l'équipe de France a remporté ses 3 matchs de groupe à la Coupe du monde. Succès (4-1) face à la Norvège grâce à un triplé d'Ousmane Dembélé et un but de la tête de Désiré Doué.
Coupe du monde : les Bleus enchaînent, le Cap-Vert écrit l'histoire
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