Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras à Fès, cité impériale marocaine? à l’occasion de la 29ème édition du Festival des musiques sacrées du monde, qui met à l’honneur le dialogue des cultures et des spiritualités.
Le Paris des Arts à Fès, au Maroc!
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