Des centaines d'agriculteurs ont laissé éclater leur joie mercredi devant le Parlement européen à Strasbourg, après le vote des eurodéputés visant à saisir la justice sur l'accord commercial signé avec le Mercosur.
Coup d'arrêt pour le Mercosur: le Parlement européen saisit la justice de l'UE
