Ce mardi marquait la fin des dépôts des candidatures à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est venu en personne déposer la sienne à la commission électorale indépendante, tout comme Laurent Gbagbo. Les précisions de Julia Guggenheim.
Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo déposent leur candidature
