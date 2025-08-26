 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo déposent leur candidature

information fournie par France 24 26/08/2025 à 23:13

Ce mardi marquait la fin des dépôts des candidatures à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est venu en personne déposer la sienne à la commission électorale indépendante, tout comme Laurent Gbagbo. Les précisions de Julia Guggenheim.

