En France, 95 % des coquilles d’huître finissent chaque hiver à la poubelle après les fêtes de fin d’année. Sur la côte vendéenne, une entreprise française leur offre une seconde vie en les transformant en porcelaine fine pour des chefs étoilés et surtout en pavés perméables pour les espaces publics. Une solution innovante et écologique pour limiter les déchets, préserver l’eau potable et repenser l’usage d'une ressource longtemps négligée.
Ces Français font des routes anti-inondation et des murs anti-sécheresse avec des huîtres
