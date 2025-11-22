Dans la dernière ligne droite de la COP30 à Belem, les couloirs de la zone bleue se transforment en une extension des salles de travail et zones de repos. Les négociations climatiques de la COP30 au Brésil sont entrées officiellement en prolongation après deux semaines de négociations infructueuses, sans compromis en vue sur la question du pétrole, du gaz et du charbon. IMAGES
COP30: La zone bleue devenue zone de travail et de repos aux dernières heures des négociations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro