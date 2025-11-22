 Aller au contenu principal
COP30: La zone bleue devenue zone de travail et de repos aux dernières heures des négociations

information fournie par AFP Video 22/11/2025 à 10:11

Dans la dernière ligne droite de la COP30 à Belem, les couloirs de la zone bleue se transforment en une extension des salles de travail et zones de repos. Les négociations climatiques de la COP30 au Brésil sont entrées officiellement en prolongation après deux semaines de négociations infructueuses, sans compromis en vue sur la question du pétrole, du gaz et du charbon. IMAGES

COP 30
Environnement
L'offre BoursoBank