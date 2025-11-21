"On est extrêmement déçus. C'est un texte qui est vide sur tout ce qui est atténuation. Il n'y a rien sur les énergies fossiles", déplore la ministre française de la Transition écologique Monique Barbut à propos du projet d'accord de la présidence brésilienne de la COP30, qui ne contient pas la feuille de route sur la sortie des énergies fossiles réclamée par de nombreux pays.
COP30: la France "extrêmement déçue" par le projet d'accord
