Alors que la COP touche à sa fin, les progrès sur la réduction du méthane restent faibles, malgré son rôle majeur dans le réchauffement climatique. Ce gaz, 28 fois plus puissant que le CO2 (sur 100 ans), mais qui ne reste qu’une douzaine d’années dans l’atmosphère, offre pourtant un levier rapide d’action. Selon l’ONU, ses émissions continuent d’augmenter alors que des solutions pourraient les réduire de 32 % d’ici 2030.
COP30 : l'enjeu du méthane, un levier rapide pour enrayer la crise climatique
