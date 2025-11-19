 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

COP30 : l'enjeu du méthane, un levier rapide pour enrayer la crise climatique

information fournie par France 24 19/11/2025 à 18:10

Alors que la COP touche à sa fin, les progrès sur la réduction du méthane restent faibles, malgré son rôle majeur dans le réchauffement climatique. Ce gaz, 28 fois plus puissant que le CO2 (sur 100 ans), mais qui ne reste qu’une douzaine d’années dans l’atmosphère, offre pourtant un levier rapide d’action. Selon l’ONU, ses émissions continuent d’augmenter alors que des solutions pourraient les réduire de 32 % d’ici 2030.

COP 30
Environnement

Vidéos les + vues

1

Zelensky en Turquie mercredi pour "réengager" les Etats-Unis dans les efforts de paix avec Moscou

information fournie par AFP 18 nov.
1
2

Mondial 2026 : la Belgique et l'Espagne se qualifient, les barragistes connus

information fournie par France 24 08:05
3

COP-30 : Quels sont les sujets qui bloquent ?

information fournie par France 24 09:52
4

En Allemagne, l'inquiétude de la communauté LGBT+ face à la hausse des agressions

information fournie par France 24 10:12
2
5

Affaire Epstein: les députés américains votent pour la publication des documents d'enquête

information fournie par AFP Video 08:09
6

Affaire Epstein: le Sénat américain approuve un texte pour forcer la publication du dossier

information fournie par AFP Video 08:09
2
7

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive en Turquie

information fournie par AFP Video 08:08
8

Narcotrafic: La lutte doit s'inspirer de celle "contre le terrorisme" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 18 nov.
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 14:05
2
2

Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi

information fournie par AFP 15:15
17
3

L'éleveur Bertrand Venteau élu président de la Coordination rurale

information fournie par AFP 13:15
4

L'Insoumise Sophia Chikirou se lance dans la course à la mairie de Paris

information fournie par AFP Video 14 nov.
5

Allocation sociale unique: un "projet de loi en décembre" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 14 nov.
6

Top 5 IA du 13/11/2025

information fournie par Libertify 14 nov.
7

Des manifestants autochtones perturbent de nouveau la COP30 en Amazonie

information fournie par AFP 14 nov.
2
8

Recherché par le FBI, un Américain arrêté en Alsace pour le viol d'un mineur

information fournie par AFP 14 nov.
2
1

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
3

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
4

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
5

Qui va payer pour la suspension de la réforme des retraites ?

information fournie par Ecorama 23 oct.
3
6

Qu’est-ce qu’il se cache derrière le krach de l’or ?

information fournie par Ecorama 23 oct.
2
7

Jean-Marc Daniel : "L'Etat organise par amateurisme et démagogie la faillite de la sécurité sociale !"

information fournie par Ecorama 23 oct.
8

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank