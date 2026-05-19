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Consigne sur les bouteilles en plastique: Macron demande d'engager la concertation

information fournie par AFP Video 19/05/2026 à 11:55

En amont d'un conseil de la planification écologique, le président Emmanuel Macron demande au gouvernement d'engager une concertation sur une consigne sur les bouteilles, afin de réduire l'usage du plastique en France, une proposition qui suscite une forte opposition de la part des collectivités locales. SONORE

Emmanuel Macron
Environnement
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3 commentaires

  • 13:24

    Ama comme ailleurs ça ne réduira pas l'usage du plastique, par contre ça le gérera mieux - les pays qui ont mis en place une consigne ne le regrettent pas, à commencer par la propreté puisque nulle part les poubelles débordent de bouteilles en plastique, voire de bouteilles tombées à côté de la poubelle. Il faudrait dans la foulée mettre les boîtes (alu) de soda sur les mêmes bases. ça fait des années que l'on entend parler, donc à priori ici une fois de plus sans plus

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