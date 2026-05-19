En amont d'un conseil de la planification écologique, le président Emmanuel Macron demande au gouvernement d'engager une concertation sur une consigne sur les bouteilles, afin de réduire l'usage du plastique en France, une proposition qui suscite une forte opposition de la part des collectivités locales. SONORE
Consigne sur les bouteilles en plastique: Macron demande d'engager la concertation
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