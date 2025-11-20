Au Soudan, les camps de déplacés accueillent chaque jour des enfants qui portent les lourdes séquelles de la guerre, entre blessures physiques et traumatismes psychologiques. De nombreux mineurs sont également orphelins et livrés à eux-mêmes. Selon LUNICEF,
plus de la moitié des personnes ayant fui El Fasher sont mineures. L'Union européenne a par ailleurs annoncé des sanctions contre le numéro deux des Forces de soutien rapide (FSR), accusé d'exactions au Soudan.
Conflit au Soudan : les séquelles physiques et psychologiques des enfants
