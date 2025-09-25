Des habitants de Neuilly-sur-Seine où Nicolas Sarkozy a été maire de 1983 à 2002 ont réagi jeudi à la condamnation de l'ancien président à cinq ans de prison avec incarcération prochaine, dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007.
Condamnation de Sarkozy: réactions d'habitants de Neuilly-sur-Seine
