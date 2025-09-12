Les autorités américaines lancent un appel au public pour retrouver le meurtrier de Charlie Kirk

Le président américain Donald Trump parle à la presse devant la Maison Blanche, à Washington, le 11 septembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Après plus de 24 heures de traque infructueuse, les autorités ont appelé jeudi la population américaine à les aider à retrouver le meurtrier de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, dont l'assassinat a choqué un pays divisé en proie à un regain de violence politique.

Porte-drapeau de la jeunesse trumpiste désormais vu comme un "martyr" par la droite américaine, Charlie Kirk a été tué mercredi d'une balle dans le cou alors qu'il participait à un débat public dans une université de l'Utah, dans l'ouest des Etats-Unis.

Si l'identité et les motivations du meurtrier sont toujours inconnues, le FBI, la police fédérale, a évoqué un acte "ciblé."

Dans la soirée de jeudi, le gouverneur républicain de l'Utah a rendu compte des derniers éléments de l'enquête, sans révéler d'avancée majeure en l'absence d'arrestation. "De nombreuses preuves médico-légales sont actuellement en cours d'analyse", a assuré Spencer Cox lors d'une conférence de presse.

Des bougies devant un portrait de l'influenceur conservateur Charlie Kirk lors d'une veillée dans le parc du centre-ville d'Orem, le 10 septembre 2025 dans l'Utah ( AFP / Melissa MAJCHRZAK )

Mettant en garde contre la "désinformation", il a surtout lancé un appel au public qui a déjà fourni 7.000 "pistes et indices" aux enquêteurs. "Nous ne pouvons pas faire notre travail sans l'aide de la population", a-t-il plaidé.

"Nous allons attraper cette personne", a-t-il encore juré, promettant d'exiger "la peine de mort" contre elle.

De son côté, Donald Trump, qui avait dès mercredi mis en cause la responsabilité de la "gauche radicale", appelle désormais à la retenue.

- Trump appelle à la non violence -

"Il militait pour la non violence. C'est de cette manière que je voudrais que les gens répondent", a déclaré jeudi le président républicain, qui a annoncé plus tôt qu'il remettrait à la victime de 31 ans la médaille présidentielle de la Liberté à titre posthume.

"Charlie est devenu un martyr de la liberté d'expression", estime Carson Caines, un étudiant en informatique rencontré par l'AFP sur le campus de l'université au lendemain du drame.

A 23 ans, ce jeune mormon "très en colère", qui a forgé sa conscience politique avec les vidéos de Charlie Kirk, avoue avoir eu envie de "réagir physiquement" mais "refuse d'alimenter le cycle de la violence".

La police a annoncé avoir retrouvé l'arme du crime dans des bosquets, un fusil, ainsi qu'une empreinte de chaussure et une empreinte de paume.

Les photographies d'un suspect publiées par le FBI montrent un homme svelte portant des vêtements sombres, avec un pull à manches longues arborant le drapeau américain, des lunettes de soleil et une casquette.

Photographies fournies par le FBI d'un suspect dans l'enquête sur la mort de Charlie Kirk le 10 septembre 2025, dans l'Utah, aux Etats-Unis ( AFP / HANDOUT )

La police a aussi annoncé une récompense pouvant aller jusqu'à 100.000 dollars pour toute information en lien avec l'enquête.

Le vice-président JD Vance, qui a salué en Charlie Kirk un "véritable ami", a annulé sa venue aux commémorations du 11-Septembre à New York pour rencontrer la famille du défunt dans l'Utah.

- Vance porte le cercueil -

Illustration de la proximité qu'entretenait Charlie Kirk avec l'exécutif américain, JD Vance a, selon une vidéo partagée par la Maison Blanche, aidé à porter le cercueil sur quelques mètres pour l'amener à bord de son avion gouvernemental.

Image tirée d'une vidéo d'Amy King montrant l'influenceur conservateur Charlie Kirk s'exprimant lors d'un énévement public à l'Utah Valley University, à Orem, le 10 septembre 2025 ( UGC / Amy KING )

L'appareil a ensuite gagné Phoenix, dans l'Arizona, siège de Turning point USA, le mouvement de jeunesse que Charlie Kirk avait cofondé en 2012.

Charlie Kirk était en train d'être interrogé sur la violence par armes à feu aux Etats-Unis lors d'un débat public sur le campus de la Utah Valley University quand un tir a retenti. Touché au cou par une balle tirée d'un toit, il s'est immédiatement effondré.

Tandis que la foule était prise de panique, la nouvelle du drame s'est répandue comme une traînée de poudre à travers les Etats-Unis, qui connaissent une recrudescence de la violence politique ces dernières années.

Donald Trump a lui-même été victime de deux tentatives d'assassinat lors de la dernière campagne électorale. Cette année, Melissa Hortman, élue démocrate au parlement du Minnesota et son époux ont été tués et un autre élu local a été grièvement blessé.

Originaire de la banlieue de Chicago, chrétien et défenseur du port d'armes à feu, ce père de deux enfants avait abandonné ses études pour se consacrer au militantisme. Turning Point USA, qu'il avait cofondé à l'âge de 18 ans, est devenu le plus important groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.