Dans une chambre froide de l'université d'Hokkaido, un morceau de glace prélevé au Tadjikistan. L'échantillon pourrait aider à comprendre pourquoi les glaciers de ce pays résistent à la fonte rapide observée ailleurs.
Comment la "glace ancienne" pourrait aider les scientifiques à protéger les glaciers
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro