Chaque semaine, Judith Grimaldi reçoit un invité dans son podcast "avec Judith". Pandémie de covid-19, mairie de Paris, harcèlement... Cette semaine, c'est l'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui a répondu à ses questions.
Comment la crise covid a changé Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé
