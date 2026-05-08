Le président français Emmanuel Macron, entouré de plusieurs personnalités politiques et militaires, dépose une gerbe au pied de la statue du Général de Gaulle à Paris, à l'occasion des cérémonies de commémoration du 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. IMAGES
Commémoration du 8 mai: Macron dépose une gerbe au pied de la statue de De Gaulle
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