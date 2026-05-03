Environ 20.000 fêtards se sont rassemblés vendredi sur un terrain militaire près de Bourges, présenté comme "très dangereux" par les autorités, pour participer à une free party, dans un contexte de durcissement législatif contre ces rassemblements techno illégaux.
Free party près de Bourges: 20.000 personnes sur un champ de tir militaire
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