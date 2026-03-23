Accroché à un ours en peluche deux fois plus grand que lui, un bébé ouistiti gris (Saguinus leucopus) abandonné se rétablit dans un refuge pour animaux avant d'être relâché lorsqu'il aura atteint l'âge adulte, dans la ville colombienne de Barbosa.
Colombie: un bébé ouistiti abandonné pris en charge dans un centre colombien
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