 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Colombie : recruter sur TikTok, la nouvelle stratégie des groupes armés

information fournie par France 24 25/06/2026 à 15:52

Émission spéciale - En Colombie, où le conflit armé s’est intensifié ces dernières années, les publications qui font la promotion des groupes armés se multiplient sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. L’objectif : attirer de nouvelles recrues - en particulier des jeunes, parfois mineurs. La rédaction des Observateurs de France 24 a enquêté pour comprendre les rouages de cette nouvelle forme de recrutement.

Vidéos les + vues

1

Canicule : l'Europe du Sud s'organise, la France improvise

information fournie par France 24 00:19
2

Top 5 IA du 24/06/2026

information fournie par Libertify 05:00
3

La canicule s'intensifie en Europe, température record en France et attendue en Angleterre

information fournie par AFP 23 juin
4

Les leaders posent lors de la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine à Gdansk

information fournie par AFP Video 12:12
1
5

Double séisme au Venezuela : images de bâtiments effondrés près de la capitale

information fournie par AFP Video 12:13
6

Le Slip Français s'introduit en Bourse

information fournie par Boursorama 12:04
8
7

Kenya: Rassemblement à Nairobi pour commémorer les manifestations meurtrières de 2024

information fournie par AFP Video 12:13
8

Le secrétaire d'État américain au Conseil de coopération du Golfe (CCG)

information fournie par AFP Video 12:12
1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
3

Albanie: des milliers de manifestants à Tirana contre la construction d'un hôtel de luxe lié à Trump

information fournie par AFP Video 20 juin
4

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
5

Présidentielle: aux côtés de Boualem Sansal, Retailleau promet de "remettre la France à l'endroit"

information fournie par AFP 20 juin
5
6

Présidentielle en Colombie: victoire sur le fil du candidat pro-Trump

information fournie par AFP 22 juin
1
7

Canicule: 49 départements en vigilance rouge lundi (gouvernement)

information fournie par AFP Video 21 juin
8

La canicule s'installe dans la durée, Macron appelle à une "grande vigilance"

information fournie par AFP 18 juin
3
1

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14
2

Top 5 IA du 26/05/2026

information fournie par Libertify 27 mai
3

Des marchés trop confiants sur la fin de la guerre en Iran ?

information fournie par Ecorama 27 mai
2
4

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard (Maat Pharma), Didier Laurens (Advicenne)

information fournie par Boursorama 28 mai
3
5

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
6

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
7

Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

information fournie par Ecorama 29 mai
8

Sans alcool : une nouvelle consommation s’installe en France

information fournie par BoursoBank Clients 01 juin
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank