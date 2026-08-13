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Colombie : le séisme pèse sur l'industrie du café et toute l'économie

information fournie par France 24 13/08/2026 à 21:30

Le tremblement de Terre qui a secoué la Colombie a été le plus meurtrier depuis le début du siècle et les dégâts matériels sont également considérables : 6,3 milliards de dollars au moins selon les premières estimations, l'équivalent de 1% du PIB du pays. L'industrie du café, pilier de l'économie du pays, est très impactée : la région d'Eje Cafetero est proche de l'épicentre, les infrastructures d'exportation des graines sont endommagées. Le café représente 3 à 4 milliards $ de revenus annuels.

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