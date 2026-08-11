Les opérations de déblaiement et nettoyage ont commencé dans la ville colombienne de Manizales, à la suite d'un séisme meurtrier de magnitude 7,4 qui a secoué plusieurs villes de la "région du café" et de la côte pacifique du pays.
Colombie : début des opérations de nettoyage à Manizales après un séisme meurtrier
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