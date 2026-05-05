Un accident lors d'un spectacle automobile a fait plusieurs morts et une quarantaine de blessés, lorsque la conductrice d'un "monster truck" a percuté des dizaines de spectateurs dimanche en Colombie. Des témoins racontent les scènes d’horreur.
Colombie: accident meurtrier lors d'un show automobile, des témoins racontent
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