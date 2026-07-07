En Europe, il existe un dynamisme des mouvements sociaux, mais pas forcément une véracité des images partagées.
Colère agricole : quand l'infox s'invite dans les champs
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