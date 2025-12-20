Plusieurs barrages d'agricuteurs en colère contre la gestion de l'épidémie de dermatose se poursuivaient samedi, comme sur l'A63 à Cestas, près de Bordeaux, malgré un appel à la "trêve de Noël" lancé par le gouvernement et certains syndicats agricoles.
Colère agricole: le barrage persiste sur l'A63 près de Bordeaux
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro