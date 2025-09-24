Légende du cinéma italien, l'actrice Claudia Cardinale, qui fut la muse des plus grands réalisateurs et l'incarnation d'une indomptable beauté, est morte mardi en France à l'âge de 87 ans.
Claudia Cardinale, icône du cinéma italien, est décédée à l'âge de 87 ans
