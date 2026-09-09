L'enquête Pisa n'est plus seulement le classement de performances scolaires. Elle est devenue le révélateur d'un décrochage qui s'installe. Dans une grande partie des pays de l'OCDE, le niveau des élèves baisse. La France n'échappe pas à ce recul. Derrière les chiffres, une question se pose : pourquoi l'école peine-t-elle, année après année, à inverser la tendance ?
Classement Pisa : comment enrayer la baisse du niveau des élèves ?
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