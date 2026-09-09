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Classement Pisa : comment enrayer la baisse du niveau des élèves ?

information fournie par France 24 09/09/2026 à 13:08

L'enquête Pisa n'est plus seulement le classement de performances scolaires. Elle est devenue le révélateur d'un décrochage qui s'installe. Dans une grande partie des pays de l'OCDE, le niveau des élèves baisse. La France n'échappe pas à ce recul. Derrière les chiffres, une question se pose : pourquoi l'école peine-t-elle, année après année, à inverser la tendance ?

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5 commentaires

  • 14:16

    Et à ceux qui nous parle d'égalité des chances, ce n'est pas parce que l'on taille en pointe les oreilles d'un âne qu'on en fait un cheval de course, donc...

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