À l’occasion de la sortie africaine du film d’animation Allah n’est pas obligé, adaptation du roman d’Ahmadou Kourouma, le producteur Sébastien Onomo est l’invité du Journal de l’Afrique. Un projet fort qui raconte, à travers les yeux d’un enfant-soldat, les violences des guerres ouest-africaines. Pourquoi avoir choisi l’animation pour un sujet aussi dur ? Quelle place pour ce type de récit dans le cinéma africain contemporain ? Entretien.
Cinéma : "Allah n’est pas obligé", l’animation au service de la mémoire des enfants-soldats
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