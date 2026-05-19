Les célébrités se succèdaient sur le tapis rouge lundi, lors de la 7e journée du festival de Cannes qui s'achèvera le 23 mai.
Cinéma : 7e journée du festival de Cannes
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