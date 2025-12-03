À la Une de la presse, mercredi : le jugement en appel du journaliste Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison en Algérie en juin 2024, notamment pour "apologie du terrorisme" ; pas d’avancées majeures dans les négociations à Moscou sur la fin du conflit en Ukraine ; et un médicament miracle pour les chats en surpoids, la "prochaine grande innovation", selon les vétérinaires.
Christophe Gleizes : un procès à "haut risque"
