Christophe Gleizes : un procès à "haut risque"

information fournie par France 24 03/12/2025 à 11:23

À la Une de la presse, mercredi : le jugement en appel du journaliste Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison en Algérie en juin 2024, notamment pour "apologie du terrorisme" ; pas d’avancées majeures dans les négociations à Moscou sur la fin du conflit en Ukraine ; et un médicament miracle pour les chats en surpoids, la "prochaine grande innovation", selon les vétérinaires.

