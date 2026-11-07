La police entre au domicile du cinéaste chilien Sebastián Lelio, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 2018 pour "Une femme fantastique", après son décès, au Chili, à l'âge de 52 ans. Sebastián Lelio s'est fait connaître sur la scène internationale avec son film "Gloria" avant de connaître la consécration avec l'Oscar décerné à "Une femme fantastique". IMAGES
Chili: la police entre au domicile du réalisateur Sebastián Lelio, après son décès
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