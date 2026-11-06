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Charlotte Gainsbourg est Gisèle Halimi

information fournie par France 24 06/11/2026 à 15:10

Sonia Patricelli et Thomas Baurez évoquent les sorties cinéma de la semaine. Ils débutent avec le film événement "L'Affaire Marie-Claire", inspiré du procès dit de Bobigny. En 1972, l'avocate féministe Gisèle Halimi avait défendu une jeune fille, victime d'un viol, qui avait avorté. Un "crime" dans la France de 1972. Charlotte Gainsbourg campe la célèbre pénaliste, décédée en 2020.

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