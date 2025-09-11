Une chasse à l'homme est en cours aux Etats-Unis pour retrouver le meurtrier du jeune militant conservateur américain Charlie Kirk, un fidèle allié du président Donald Trump, tué par balle mercredi pendant une réunion publique sur le campus d'une université de l'Utah.
Charlie Kirk, visage de la jeunesse pro-Trump, tué en plein meeting
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro