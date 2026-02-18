L'artiste britannique Charli xcx rejoint ses co-stars et son équipe pour la première britannique de son faux documentaire sur sa tournée, « The Moment ». Le film satirise les conséquences de son album à succès « brat », sorti en 2024, alors que des dirigeants avides de maisons de disques et un réalisateur incarné par Alexander Skarsgard cherchent à profiter de son immense succès. IMAGES
Charli xcx sur le tapis rouge pour la première du faux documentaire "The Moment"
