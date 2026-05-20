La Seconde guerre mondiale est au cœur du festival de Cannes cette année, avec la présentation hors compétition de "La Bataille de Gaulle", premier volet d'une saga en deux parties consacrée à l'homme du 18 juin. Une superproduction française signée Antonin Baudry avec Benoît Magimel, Mathieu Kassovitz ou encore Niels Schneider, dont le budget s'élève à plus de 70 millions d'euros.
Charles de Gaulle et la Résistance : l'Histoire de France à l'honneur à Cannes
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