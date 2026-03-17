Changer de banque sans tout casser : le transfert de vos produits d’épargne

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Transférer ses produits d'épargne, c'est changer d'établissement sans repartir de zéro. PEA, PER, PEL… certains placements suivent l'épargnant, d'autres non. Entre avantages fiscaux, frais variables et délais parfois très longs, la procédure peut vite devenir opaque. Tour d'horizon avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama des produits réellement transférables, de leurs contraintes et des pièges à éviter.