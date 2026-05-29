Dans les quartiers résidentiels et densément peuplés de l'est lyonnais, les habitants subissent fortement la vague de chaleur. À Villeurbanne, Isabelle Rodrigues vit depuis 2021 dans un petit logement social très exposé au soleil, où la température atteint souvent 35°C.
Chaleur: dans l'est de Lyon très bétonné, "si on n'a pas d'air, c'est l'étuve"
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