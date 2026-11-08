Des images montrent des migrants à Ceuta, transférés vers un nouveau camp, le Centre d'accueil temporaire pour immigrés (CATE) près du poste-frontière de Tarajal, avec le Maroc. Leur camp temporaire du port de Ceuta a été démantelé par la police en raison de la diminution du nombre de personnes, trois mois après leur arrivée massive. IMAGES
Ceuta : des migrants transférés vers un centre d'accueil après le démantelement d'un camp
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