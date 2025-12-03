Ces fonds axés sur le climat qui ont atteint un niveau record !

Alors que les tensions géopolitiques se multiplient, les fonds dédiés à la transition climatique battent pourtant des records, atteignant 644 milliards de dollars à mi-2025. Comment expliquer cet engouement inédit ? Décryptage des moteurs d'un marché en pleine maturité, la rentabilité des stratégies bas carbone, les indicateurs permettant d'en mesurer la crédibilité et le rôle pionnier de l'Europe, devenue véritable laboratoire mondial de la finance climatique avec Charline Meslé, Directrice consultante ESG et Climat chez Morningstar-Sustainalytics.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.