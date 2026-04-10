Les drones ne sont pas uniquement de simples gadgets ou des engins destructeurs, ils sont capables de prévenir des catastrophes nucléaires, parer aux risques d'explosion et même reforester. Certains chercheurs de l'EPFL, ou encore l'entrepreneur britannique Nigel Gifford ont même mis au point des prototypes de drones comestibles. Ce dernier a conçu "Pouncer", un drone en amidon capable de transporter aliments, eau et médicaments.
Ces drones loin du bruit des armes
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