Ces arnaques financières dont les jeunes sont victimes sur les réseaux sociaux

information fournie par Ecorama • 23/06/2022 à 14:05

L'AMF, l'autorité des marchés financiers, et de l'ACPR, l'autorité de contrôle et de résolution prudentielle, ont dressé un constat sur le nombre d'arnaques dont sont victimes les épargnants français. Résultat : leur nombre a explosé en 2021, et particulièrement sur les réseaux sociaux. Les explications de Laurent Grassin, directeur de la rédaction Boursorama. Ecorama du 23 juin 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com