Centre ville de La Havane alors que le tourisme chute à Cuba en 2025

information fournie par AFP Video 03/02/2026 à 10:20

Des voitures américaines vintage et leurs chauffeurs attendent, vides, des passagers pour faire le tour du centre de La Havane alors que le tourisme à Cuba a connu une forte chute en 2025. Le pays a clôturé l'année avec 1,8 million de visiteurs, bien en deçà de l'objectif gouvernemental de 2,6 millions, selon les chiffres officiels - soit 17,8% de visiteurs de moins que l'année précédente, sur fond d'aggravation de la crise économique et de pénuries en tous genres. IMAGES

